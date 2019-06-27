Абакан, , 10:35 — REGNUM

Первый заместитель главы Хакасии — председателя правительства республики Андрей Асочаков удивился информации о том, что он уходит в отставку по состоянию здоровья. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с интервью Асочакова хакасскому порталу «Шанс».

»Я с удивлением обнаружил, что я ушёл по состоянию здоровья. Мне друзья звонят, чтобы спросить — не случилось ли что-то со здоровьем. Перефразирую слова Марка Твена: «Слухи о моем здоровье сильно преувеличены». Я принял принципиальное решение уйти из правительства, потому что у нас сложились сложные противоречивые отношения по основным направлениям деятельности», — подчеркнул Асочаков.

Среди таких направлений он назвал вопросы экономики, состояние и перспективы экологии, взаимодействие правительства и администрации главы, и «особенно — вопросы кадровой работы».

»Эти противоречия начали тормозить процесс, поэтому я был вынужден уйти», — сказал Андрей Асочаков.

В то же время он подчеркнул, что в хакасском правительстве «работает много квалифицированных людей», кто именно — не уточняется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 июня стало известно, что первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков ушёл в отпуск с последующим увольнением. Пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов тогда подчеркнул, что Асочаков уходит в отставку по состоянию здоровья.

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Андрей Асочаков получил эту должность в ноябре 2018 года, после того, как по итогам второго тура губернаторских выборов главой Хакасии стал молодой коммунист Валентин Коновалов. До этого назначения Асочаков являлся депутатом Верховного совета (парламента) Хакасии, состоящим во фракции «Единая Россия». Однако при этом членом партии он не являлся.