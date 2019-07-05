Москва, 5 июля 2019, 14:08 — REGNUM
«Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва партии. Каждый, кто войдет в кадровый резерв «Единой России», в дальнейшем сможет претендовать на выдвижение на руководящие должности в партии в региональных, местных и первичных отделениях, а также для участия в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, будет сформирована комиссия с полномочиями по выдвижению или предложению кандидатов на ту или иную позицию из кадрового резерва партии. Это позволит соблюдать объективность и независимость процедуры выдвижения кандидатур. С таким заявлением выступил руководитель департамента сопровождения институциональных проектов «Единой России» Ильнар Гирфанов на ежегодной политической конференции «Единой России».
По его словам, будут созданы открытые и прозрачные «правила игры», по которым впредь будут происходить все кадровые ротации и назначения.
Ранее в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая была опубликована в газете «Известия» 1 июля, Председатель партии, глава Правительства Дмитрий Медведев обозначил наиболее важные для партии темы и направления работы: приоритет национальных проектов, защита прав граждан, создание более простого и открытого диалога между партийными структурами и людьми, введение персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для Партии задач.
В Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием Председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.
В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.