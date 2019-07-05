Москва, , 14:08 — REGNUM

«Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва партии. Каждый, кто войдет в кадровый резерв «Единой России», в дальнейшем сможет претендовать на выдвижение на руководящие должности в партии в региональных, местных и первичных отделениях, а также для участия в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, будет сформирована комиссия с полномочиями по выдвижению или предложению кандидатов на ту или иную позицию из кадрового резерва партии. Это позволит соблюдать объективность и независимость процедуры выдвижения кандидатур. С таким заявлением выступил руководитель департамента сопровождения институциональных проектов «Единой России» Ильнар Гирфанов на ежегодной политической конференции «Единой России».

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«При формировании кадрового резерва партии будем использовать разные методики оценки претендентов: сбор и анализ показателей, характеризующих уровень развития личностно-профессиональных и управленческих навыков, основывается на профессиональном опыте, результатах тестирования, решения кейсов, оценке объективных показателей участия в программах Высшей партийной школы и кадрового проекта «ПолитСтартап». Выдвижение кандидатов будет проходить по двум направлениям: политическое — выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, корпоративное — руководящие должности ЦИК Партии и региональных отделений», — отметил Ильнар Гирфанов.

По его словам, будут созданы открытые и прозрачные «правила игры», по которым впредь будут происходить все кадровые ротации и назначения.

«Запуск новых механизмов кадровой политики партии позволит повысить качество кадрового состава и раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых кадров», — резюмировал Ильнар Гирфанов.

Ранее в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая была опубликована в газете «Известия» 1 июля, Председатель партии, глава Правительства Дмитрий Медведев обозначил наиболее важные для партии темы и направления работы: приоритет национальных проектов, защита прав граждан, создание более простого и открытого диалога между партийными структурами и людьми, введение персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для Партии задач.

В Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием Председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.