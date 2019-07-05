Новосибирск, , 13:25 — REGNUM

Известен шестой кандидат на выборах мэра Новосибирска, подавший документы в избирком. Им стал самовыдвиженец пенсионер Анатолий Бабаев. Информация об этом появилась сегодня, 5 июля, на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Опыта выдвигаться у меня не было, но я привык быть на людях. Общаться с людьми мне не сложно. Понимаю, что шансов мало, но хотелось бы. Ни к какой партии не принадлежу, а именно как нормальный новосибирец, который болеет за своё дело», — рассказал «НГС Новостям» Анатолий Бабаев.

67-летний Анатолий Бабаев родился в Новосибирске окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени Куйбышева (сейчас Сибстрин). Бабаев работал в сфере строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирательную комиссию Новосибирской области для участия в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата подали ещё пять человек: заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

Кроме того, о своём намерении принять участие в выборах новосибирского градоначальника заявили: действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), генеральный продюсер и телеведущая канала «РБК Новосибирск» Юлия Сапина (партия «Гражданская платформа»), представитель ЛДПР, депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий (самовыдвижение), экс-вице-мэр и депутат Госдумы Иван Стариков, главный эксперт регионального избиркома Владимир Мельников (партия «Народ против коррупции»), экс-вице-губернатор и экс-руководитель ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Андрей Филичев, зампредседателя Новосибирского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, депутат Заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»), экс-вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»).

Напомним, 22 апреля истекли полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ). Депутаты Горсовета Новосибирска назначили дату выборов на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.

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