Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM

Администрация Екатеринбурга планирует вернуть себе градостроительные и земельные полномочия уже в 2019 году. Соответствующая информация приведена в отчёте градоначальника Александра Высокинского за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбургская городская Дума (cc) Evgeny Murashov

В отчёте присутствует глава «Реализация основных вопросов градостроительной деятельности за 2019 год», где один из вопросов указан следующим образом: «Возврат полномочия по вопросам градостроительной деятельности и землепользования».

В сопроводительном тексте, впрочем, лишь сообщается, что город был лишён полномочий в пользу области. Как мэрия планирует изменить ситуацию, из документа неясно.

Напомним, Екатеринбург был лишён градостроительных и земельных полномочий в 2015 году. В период так называемого «перемирия» между городскими и областными властями часть градостроительных полномочий вернули мэрии.

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