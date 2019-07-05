Кольцово, Новосибирская область, , 09:48 — REGNUM

Совет директоров новосибирского «Биотехнопарка» вновь возглавил депутат Законодательного собрания региона Глеб Поповцев, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте. Поповцев выбран единогласно на прошедшем 3 июля заседании совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк»).

Состав совета директоров «Биотехнопарка» также обновился. В него вошли генеральные директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, Агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов и АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. Всего в составе Совета директоров девять человек — представители научного сообщества, регионального правительства и Заксобрания региона.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев «Думаю, что предыстория вопроса всем известна. Хочу акцентировать ещё раз, что «Биотехнопарк» — это государственный проект, поэтому он не должен быть убыточным. Развитие биотехнологий — это один из локомотивов роста Новосибирской области, составная часть проекта «Академгородок 2.0», поддержанного на самом высоком уровне. На сегодняшний день мы заполнили существующую площадку, за это время привлекли еще двух резидентов. Один из них уже начал строиться, а другой начнёт строительство в ближайшее время, и это достаточно интересные проекты. Мы ждём дальнейшего становления «Биотехнопарка». Думаю, он, как и планировалось, серьёзной составляющей вольётся в глобальный проект «Академгородок 2.0».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Совет директоров «Биотехнопарка» досрочно прекратил полномочия Елены Гутовой, которая с июня 2018 года возглавляла предприятие. Генеральным директором новосибирского «Биотехнопарка» стал бывший заместитель директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития региона Александр Иванов. Неделей ранее был переизбран и председатель совета директоров УК «Биотехнопарк»: на этом посту Глеб Поповцев сменил Андрея Бекарева.

Кадровые перестановки тогда СМИ связывали с недовольством новосибирских депутатов ходом реализации проекта и его финансовыми показателями.

«Биотехнопарк Кольцово» начали строить ещё в 2011 году. На создание, развитие и функционирование предприятия с 2011 по 2017 год было выделено 1 млрд 178 млн рублей. Из них 75% (883 млн рублей) — из бюджета области, 18,4% (216,2 млн рублей) — из федерального бюджета и 6,6% (78,5 млн рублей) — из местного бюджета р.п. Кольцово.

В январе 2018 года сообщалось, что средства областного бюджета, которые направлялись на реализацию «Биотехнопарка», использовались неэффективно. В отчёте КСП было указано, что на 1 октября 2017 года расчётный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 году, составил 58,8 млн рублей, а на счетах Управляющей компании числилось лишь 24,1 млн рублей. Кроме того установлено, что часть площади здания Центра коллективного пользования принадлежит физическому лицу на основании договора соинвестирования строительства объекта.

В феврале 2019 года губернатор области Андрей Травников потребовал к 2020 году добиться выхода «Биотехнопарка» на самоокупаемость.

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