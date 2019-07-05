Кольцово, Новосибирская область, 5 июля 2019, 09:48 — REGNUM
Совет директоров новосибирского «Биотехнопарка» вновь возглавил депутат Законодательного собрания региона Глеб Поповцев, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте. Поповцев выбран единогласно на прошедшем 3 июля заседании совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк»).
Состав совета директоров «Биотехнопарка» также обновился. В него вошли генеральные директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, Агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов и АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. Всего в составе Совета директоров девять человек — представители научного сообщества, регионального правительства и Заксобрания региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Совет директоров «Биотехнопарка» досрочно прекратил полномочия Елены Гутовой, которая с июня 2018 года возглавляла предприятие. Генеральным директором новосибирского «Биотехнопарка» стал бывший заместитель директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития региона Александр Иванов. Неделей ранее был переизбран и председатель совета директоров УК «Биотехнопарк»: на этом посту Глеб Поповцев сменил Андрея Бекарева.
Кадровые перестановки тогда СМИ связывали с недовольством новосибирских депутатов ходом реализации проекта и его финансовыми показателями.
«Биотехнопарк Кольцово» начали строить ещё в 2011 году. На создание, развитие и функционирование предприятия с 2011 по 2017 год было выделено 1 млрд 178 млн рублей. Из них 75% (883 млн рублей) — из бюджета области, 18,4% (216,2 млн рублей) — из федерального бюджета и 6,6% (78,5 млн рублей) — из местного бюджета р.п. Кольцово.
В январе 2018 года сообщалось, что средства областного бюджета, которые направлялись на реализацию «Биотехнопарка», использовались неэффективно. В отчёте КСП было указано, что на 1 октября 2017 года расчётный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 году, составил 58,8 млн рублей, а на счетах Управляющей компании числилось лишь 24,1 млн рублей. Кроме того установлено, что часть площади здания Центра коллективного пользования принадлежит физическому лицу на основании договора соинвестирования строительства объекта.
В феврале 2019 года губернатор области Андрей Травников потребовал к 2020 году добиться выхода «Биотехнопарка» на самоокупаемость.
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