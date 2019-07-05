Москва, , 09:19 — REGNUM

Программа сотрудничества на 2019 — 2021 годы подписана правительством Москвы и муниципалитетом Анкары. Подписи под документом поставили главы российской и турецкой столиц Сергей Собянин и Мансур Яваш, сообщает пресс-служба московской мэрии.

«Программа предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по основным направлениям городского хозяйства и социальной сферы», — говорится в сообщении.

Кроме того, города будут сотрудничать в сфере транспорта, градостроительства, ЖКХ и городской инфраструктуры. Планируются совместные проекты, в частности, в области экологии и культуры, бизнеса и торговли, спорта и социальной защиты.

В мэрии отметили, что Турция находится на 13-м месте по объему взаимной торговли между Москвой и зарубежными странами. В прошлом году товарооборот между столичными организациями и турецкими партнерами вырос на 27% — до $2,08 млрд.

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