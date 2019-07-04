Цхинвал, , 18:42 — REGNUM

2−3 июля 2019 года в Женеве состоялся 48 раунд международных дискуссий по безопасности в Закавказье. В нем приняли участие делегации Южной Осетии, Абхазия, Грузии, России, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию возглавлял Полномочный представитель Президента по вопросам постконфликтного урегулирования М.К. Джиоев, сообщило ИА «Рес».

Во время дискуссий особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и обеспечения стабильной ситуации на территориях, прилегающих к государственной границе между Южной Осетией и Грузией. Югоосетинская делегация указала на факты намеренного нарушения режима госграницы Грузией и необходимости проведения двусторонних работ по делимитации и демаркации границы. Также делегаты Южной Осетии обратили внимание участников дискуссий на продолжающуюся Грузией политику дезинформирования международного сообщества относительно состояния дел в Южной Осетии.

Важной целью югоосетинской стороны являлось обсуждение документа о приверженности принципу неприменения силы, однако переговоры по этому вопросу не получили развития. Делегаты Южной Осетии призвали к продолжению работы в этом направлении.

Очередной раунд дискуссий намечен на 8−9 октября 2019 года.