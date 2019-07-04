Рига, , 16:35 — REGNUM

Из 20 различных комитетов Европарламента, состав которых утвердили сегодня, 4 июля, латвийские депутаты будут работать в 8 комитетах, сообщает новостной портал rus.lms.lv

Так, бывший мэр Риги Нил Ушаков (партия «Согласие») будет трудится в бюджетном комитете ЕП, а его бывший коллега — вице-мэр Андрис Америкс (партия «Честь служить Риге») — будет в комитете по транспорту и туризму. Там же будет работать Роберт Зиле (Национальное объединение), по совместительству он будет работать в комитете по вопросам экономики и монетарной политики вместе с Инессой Вайдере (партия «Новое Единство»).

В комитете по петициям будут представлены Америкс с Татьяной Жданок (партия «Русский союз Латвии»), которая будет также трудится в комитете по вопросам занятости и социальный. В комитете по культуре и образованию — Даце Мелбарде (Национальное объединение), по иностранным делам — Сандра Калниете (партия «Новое Единство»), по промышленности, исследований и энергетики — Ивар Иябс (партия «Развитие/За!»)