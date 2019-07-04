Ашхабад, , 15:57 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей и разрушениями, к которым привело наводнение в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер «от имени народа и правительства, а также от себя лично передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

ИА REGNUM напоминает, что наводнение, вызванное обильными ливневыми дождями, началось в Иркутской области 26 июня 2019 года. В шести районах реки вышли из берегов и затопили более 10 тысяч жилых домов в 98 населенных пунктах, где проживают почти 33 тысячи человек.

По имеющейся на данный момент информации, в результате наводнения погиб 21 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Также пострадали свыше 750 человек, 153 из них были госпитализированы.