Москва, , 15:30 — REGNUM

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич намерен поставить на еженедельный общественный контроль оперативность реакции органов прокуратуры на сообщения о фейках и оскорблении государственных символов в интернете. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», комментируя бездействие прокуратуры по ранее направленным обращениям.

Возмущение Малькевича вызвал, в частности, тот факт, что прокуратура до сих пор не предприняла никаких действий на размещённые в интернете ложные сообщения о последствиях взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. «До этого я уже обращался к силовикам по поводу фейков — и что? Времени вагон вышел, но вся ложь вокруг событий на заводе «Кристалл» в Дзержинске так и болтается в Сети — ничего не происходит. Ноль реакции!» — отметил Малькевич.

Он также привёл примеры фактов оскорбления государственных символов (флага и герба Российской Федерации) в соцсетях, на которые, по его мнению, прокуратура также не реагирует. «Я считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, и нашей историей», — объяснил он.

«Спойлер: в Польше за публичное оскорбление республики и ее символов — до десяти лет тюрьмы, в Японии за оскорбление государственных символов (любой страны) — до трех лет. В Германии за оскорбление или злонамеренное выражение презрения к Германии, ее национальным цветам, флагу, гербу — штраф или заключение до трех лет. В Италии за публичное поношение республики, итальянской нации и их символов — до 5 лет. В Австрии за оскорбление государственных символов — до шести месяцев», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты.

«Поставим на еженедельный (пока, потом будет чаще) общественный контроль наши органы. Посмотрим: зачешется ли кто-нибудь сейчас?» — подчеркнул Александр Малькевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены ОП Александр Малькевич и Султан Хамзаев направили в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой провести проверку по результатам проведённого ими мониторинга социальных сетей «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». «Если мы не будем сами себя уважать, то и нас никто не будет уважать. Эта народная мудрость особенно актуальна в свете мировых событий, происходящих сегодня», — пояснил Султан Хамзаев.

Напомним, в ходе «Прямой линии 2019» правоприменительную практику по законам о фейках и оскорблении госсимволов прокомментировал президент России Владимир Путин. Он также привёл в пример распространение ложной информации о ситуации в Дзержинске: «Распространяется информация, связанная с повышением радиации, ещё что‑то. Но, я хочу сразу это подчеркнуть, чтобы все всё‑таки понимали: речь идёт не просто о распространении информации, а целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Вот о чём идёт речь в этом законе».

Говоря о законе, который вводит административную ответственность за оскорбление государственных символов, Путин подчеркнул, что он направлен прежде всего на недопустимость оскорбления «нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее». При этом он предупредил, что «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня».

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