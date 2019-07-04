Рим, , 14:37 — REGNUM

Италия, несмотря на то, что не входит в «нормандский формат», готова придать новый импульс процессу, который поспособствует отмене введённых в отношении России санкций. В настоящее время страна уже работает над всеобъемлющим конструктивным диалогом по этому вопросу. Об этом в преддверии официального визита президента РФ Владимира Путина в Италию и Ватикан заявил председатель правительства Италии Джузеппе Конте.

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Премьер-министр отметил, что Италия считает односторонние решения в вопросе антироссийских санкций контрпродуктивными.

«Италия пытается работать над преодолением санкционного режима, но для этого нужны определенные шаги и со стороны Украины, и со стороны России», — приводит ТАСС слова Конте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Евросоюз официально продлил ещё на шесть месяцев экономические санкции, направленные против РФ. Решение о сохранении санкций связано с состоянием выполнения Минских соглашений. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также товаров двойного назначения.

Кроме того, совет Евросоюза продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет антироссийских санкций. При этом возвращение Крыма в состав России, как и прежде, было названо «аннексией» вопреки тому, что жители региона провели референдум в соответствии с уставом ООН.

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