Джакарта, , 13:02 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что соглашение о взаимной правовой помощи между Индонезией и Ираном станет правовой базой двух стран в повышении эффективности сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Индонезийско-иранское соглашение о взаимной правовой помощи и соглашение об экстрадиции, как ожидается, станут правовой базой в повышении эффективности сотрудничества по предупреждению и борьбе с организованной транснациональной преступностью», — заявил заместитель главы МИД на пленарном заседании в Совете народных представителей 4 июля 2019 года, где обсуждался законопроект о ратификации этих соглашений.

Известно, что оба соглашения были подписаны в Тегеране (Иран) 14 декабря 2016 года.

Соглашение о взаимной правовой помощи включают в себя поиск и конфискацию доходов от преступлений. В то время как соглашение об экстрадиции регулирует сотрудничество в сфере расследований, розыска и репатриации лиц, скрывающихся от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Иране Октавино Алимудин заявил, что увеличение экономического сотрудничества между Индонезией и Ираном будет поддерживать темпы роста обеих стран.

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