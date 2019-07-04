Мурманск, , 11:49 — REGNUM

Российские атомные ледоколы увеличили интенсивность своей работы в Арктике с 2010 года почти вдвое — об этом заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка в Мурманске в ходе выездного заседания комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2010 году среднее время работы ледокола было 156 суток, сейчас вышли на тренд порядка 270 суток» — цитирует ТАСС главу «Росатома».

Мустафа Кашка также рассказал об успешном создании новых атомных универсальных ледоколов проекта 22 220. По его словам, помимо трех ледоколов, которые сейчас строятся на «Балтийском заводе», до конца августа 2019 года планируется подписание контракта по еще двум ледоколам. Кроме того, одним из важнейших событий станет подписание контракта на строительство ледокола «Лидер», также намеченное на этот год.

Напомним, что сейчас в акватории Северного морского пути действуют восемь ледоколов (четыре атомных и четыре дизель-электрических). 25 мая на «Балтийском заводе» был спущен атомный ледокол проекта 22 220 «Урал», здесь же продолжается строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Все три судна должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер» должно начаться на дальневосточном заводе «Звезда», в 2020 году.

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Недавно ИА REGNUM сообщало о том, что ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году пойти на рекорд и довести до восьмиста число заходов своих судов в Обскую губу.