Салехард, , 21:13 — REGNUM

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».

«Основным драйвером вообще всех проектов в Арктике является Обская губа, — отметил он. — На сегодняшнюю дату уже 110 газовозов с начала года зашло в Обскую губу, еще 50−60 пароходов «Газпром нефти». Мы выходим уже сейчас на трек до 800 судозаходов в Обскую губу. Это следующий год».

ФГУП «Атомфлот» эксплуатирует и обслуживает атомный гражданский ледокольный флот России. В 2018 году обеспечил атомными ледоколами прохождение 331 судна. Основной прирост заходов связан с началом перевозок сжиженного природного газа из многофункционального порта Сабетта, расположенного на западном берегу Обской губы Карского моря и построенного в рамках проекта «Ямал СПГ».