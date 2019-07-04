Новосибирск, , 11:29 — REGNUM

Известно имя ещё одного официального кандидата на выборах мэра Новосибирска. Им стал заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сказано на сайте избирательной комиссии Новосибирской области, Трушакин выдвигается от регионального отделения «Партии Великое Отечество».

О 58-летнем Александре Трушакине известно, что он родился в городе Белогорск Амурской области, сейчас живёт в деревне Ургун Искитимского района Новосибирской области. У него имелась судимость за «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст.318 часть 1 УК РФ), снята 12 августа 2017 года.

Напомним, что накануне, 3 июля, на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» был назван кандидат на выборы мэра Новосибирска — от партии будет баллотироваться экс-вице-губернатор региона Виктор Козодой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от партии «Родина» на эти выборы пойдёт экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин.

Документы в избирательную комиссию Новосибирской области подали ещё четыре кандидата: глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Новосибирское региональное отделение «Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.