Джакарта, , 10:46 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что Индонезия готова сотрудничать в целях повышения эффективности деятельности Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Antaranews.

«Индонезия готова сотрудничать с другими странами, чтобы продолжать улучшать показатели ВТО», — отметил министр торговли страны.

По его словам, реформа ВТО — очень актуальная вещь. В этом случае Индонезия уделяет основное внимание механизму урегулирования споров. Так, Индонезия выступает за то, чтобы все страны взяли на себя обязательство работать вместе для улучшения многосторонней торговой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G20 в Осаке заявил, что реформа ВТО неизбежна.

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