Триполи, , 22:55 — REGNUM

«Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара атаковала международный аэропорт Митига в Триполи, 3 июля передает агентство Reuters.

По сообщению ЛНА, в результате атаки был уничтожен главный диспетчерский пункт управления беспилотниками в аэропорту Митига.

Аэропорт ливийской столицы уже объявил о прекращении всех гражданских рейсов в связи с возобновившимися военными действиями.

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