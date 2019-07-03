Москва, , 22:43 — REGNUM

Молдавия вернется к работе на площадке СНГ, взаимодействие в рамках которой было заморожено прежними олигархическими властями республики. Об этом заявила спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная в Москве на Международном форуме «Развитие парламентаризма», пережидает ИА REGNUM.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежние власти блокировали участие Молдавии на таких важных площадках, как Межпарламентская ассамблея СНГ, но сейчас мы твердо намерены вернуться. В наше время интенсивных международных контактов и развития глобального общества трудно переоценить значение межпарламентского взаимодействия», — сказала молдавский спикер.

Она отметила беспрецедентность нынешней правящей коалиции в Молдавии — в нее вошли партии, придерживающиеся разных политических взглядов, чтобы сместить олигархический режим, который за несколько лет разрушил отношения как на Востоке, так и на Западе.

«Наш опыт показывает, что даже при сегодняшнем мировом геополитическом раскладе всегда есть место для диалога, и возможно достижение консенсуса даже между силами, традиционно придерживающихся разных политических взглядов», — сказала она.

Гречаная добавила, что Молдавия «показала миру уникальный пример — совпадения интересов и сотрудничества геополитических и региональных игроков — России, ЕС и США — ради блага и развития отдельно взятой страны».

Теперь Молдавия, по ее словам, может проводить «по-настоящему взвешенную внешнюю политику, основанную на сотрудничестве, как с Западом, так и с Востоком».