Дамаск, , 17:38 — REGNUM

В конце июня 2019 года большое количество иностранных джихадистов переместились из северо-восточной части провинции Латакия на северо-запад провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Эти боевики имеют отношение к «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующей значительную часть западного Идлиба. Исламисты передислоцированы от турецкой границы на равнину Аль-Гааб, расположенную в северо-западной части провинции Хама.

Данная группировка сыграла ключевую роль в боях с Сирийской арабской армией, в том числе и за стратегический город Кабани, где она помогла отбить наступление сирийских военных другой террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее боевики из «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили видеоролик, в котором обещали устроить России такую же войну, как Советский Союз получил на территории Афганистана. ИА REGNUM информировало об этом.

3 июля источники из сирийской оппозиции сообщили о покушении на одного из известных полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под автомобилем Абу Муджахида аль-Шами сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент имел место в провинции Идлиб. Джихадист с тяжелыми ранениями эвакуирован в госпиталь, который находится на территории Турции.