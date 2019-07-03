Москва, , 14:56 — REGNUM

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на определенных условиях. Об этом сегодня, 3 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь прибывших послов иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, основные условия сотрудничества — это принципы равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательство во внутренние дела и неукоснительное соблюдение норм международного права.

Поэтому у послов важная и ответственная миссия — содействовать развитию отношений между представляемыми ими государствами и Россией.

«Надеюсь, что вопросы продвижения политического диалога, экономических, гуманитарных и других связей будут постоянно находиться в поле зрения вновь прибывших в нашу страну послов», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент РФ Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у послов 18 иностранных государств.

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