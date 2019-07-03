Дамаск, , 14:47 — REGNUM

Турецкие военные увеличили свое присутствие в северо-западе сирийской провинции Хама с 1 июля после ряда взаимных обстрелов с Сирийской арабской армией в конце июня 2019 года. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Согласно сообщениям сирийской оппозиции, большой турецкий военный конвой вошел на территорию Сирии через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава и направился на северо-запад Хамы. Таким образом, был усилен воинский контингент на наблюдательном пункте в городе Шейр-Магер.

За последние десять дней Сирийской арабской армией было нанесено как минимум три удара по турецкому наблюдательному пункту в Шейх-Магере. В результате ударов был убит один турецкий военнослужащий и трое других ранено.

Турция открыла ответный огонь и обстреляла блокпосты сирийских военных у Шейх-Магера, а также вызвала российского военного атташе. Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.

Дальнейшая эскалация обстановки между Сирией и Турцией была предотвращена вмешательством российских военных.

Следует заметить, что сирийские военные не целятся непосредственно в турецких военных. В нескольких десятках метров от турецкого наблюдательного пункта расположены позиции боевиков, с которых постоянно ведется огонь по сирийским военнослужащим. При этом армия Турции никак этому не препятствует.