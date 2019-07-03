Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM

Недовольство местными властями может быть лишь вымещением тех обид, которые нанесли жителям федеральные власти. Об этом заявил глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению главного общественника города, некоторые конфликты обусловлены поведением «сверху.

"Мы знаем, что ряд конфликтов идёт от решений, в том числе, федеральных органов власти. Эти конфликты в дальнейшем выступают основными раздражителями населения, и население отыгрывает свою злобу, вымещает на местных властях», — признал Косинцев.

Глава городской ОП посоветовал Мозолину учитывать этот фактор в политической аналитике.

С Косинцевым не согласился первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Я бы выступил против, и не потому, что есть сакральные коровы, на которых нельзя замахиваться. С точки зрения методологии очень правильно приземлять конфликт на конкретной территории, не пытаясь слишком далеко расширить… Иначе мы выйдем сначала на всемирное правительство, а потом на господа Бога», — сказал чиновник.

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