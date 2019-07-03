3 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Новая эра американо–китайской стратегической конкуренции может пойти Австралии на пользу, а призывы к радикальным изменениям в оборонной позиции Австралии носят необоснованный характер. Утверждения о том, что при администрации Трампа США снизят своё стратегическое участие в Индо-Тихоокеанском и откажутся от своего австралийского союзника, кажутся малоубедительными.

Максим Исаев, , 11:31 — REGNUM

Стратегическая конкуренция между США и КНР привела к дебатам о возможных последствиях этой конкуренции для Австралии. До сих пор эксперты в основном негативно оценивали подход президента США Дональда Трампа к Китаю и Индо-Тихоокеанскому региону. Некоторые аналитики опасаются снижения готовности США поддерживать своё лидерство и защищать союзников от потенциально враждебных стран Азии, таких как Китай. Многие призывают к «радикальному переосмыслению» оборонной политики Австралии и подготовке к «постамериканскому» региональному порядку, пишет Бен Шриер в статье для издания The Strategist.

Австралийский солдат

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Некоторые указывают на то, что Австралия должна принять стратегию «вооруженного нейтралитета» в рамках формирующегося региона, в котором доминирует КНР, а США не желают защищать своих союзников. Учитывая то, что Австралия скоро может оказаться без поддержки со стороны США, она должна разработать действительно самостоятельную оборонную политику.

Трехсторонние учения войск США, Австралии и Китая в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана

Другие считают, что кампания Трампа против Китая может привести к негативным экономическим последствиям для Австралии или, что ещё хуже, втянуть Канберру в нежелательные войны в Азии под руководством США. Некоторые даже посоветовали Австралии сблизиться с КНР, потому что неопределённая стратегия Вашингтона в отношении Китая может спровоцировать «враждебность со стороны нашего самого важного торгового партнёра».

С моей точки зрения, новая эра американо-китайской стратегической конкуренции может пойти Австралии на пользу, а призывы к радикальным изменениям в оборонной позиции Австралии носят необоснованный характер. Утверждения о том, что при администрации Трампа США снизят своё стратегическое участие в Индо-Тихоокеанском и откажутся от своего австралийского союзника, кажутся малоубедительными.

Многочисленные данные убедительно свидетельствуют о том, что США при Трампе не отказались от своего традиционного противостояния любому крупному претенденту на американские интересы в Тихом океане. Задействовав стратегию «всеобъемлющего давления», США начали кампанию против КНР в законодательной, экономической, технологической и военной областях.

Конечно, при реализации этой кампании дали о себе знать некоторые недоработки. Например, США не предоставили убедительной идеологической основы американо-китайской конкуренции. В частности, недавние заявления высокопоставленного чиновника государственного департамента США о «столкновении цивилизаций» оказались бесполезны и справедливо были отвергнуты австралийским правительством.

Кроме того, торговая война Трампа против Китая и её потенциальные негативные последствия для австралийской экономики вызывают озабоченность в Канберре. Наконец, эффективная конкуренция США с Китаем зависит от более тесного сотрудничества с союзниками. Но личное отношение Трампа к близким союзникам, таким как Япония и Южная Корея, часто осложняет процесс сотрудничества.

Тем не менее, потенциальные выгоды перевешивают возможные риски. Для Австралии очень важно предотвратить региональное доминирование КНР. Лидерство США в Индо-Тихоокеанском регионе отвечает ключевым стратегическим интересам Канберры. До прихода администрации Трампа многие представители австралийского стратегического сообщества критиковали его предшественника Барака Обаму за то, что он не задействовал более жёсткий подход по отношению к КНР. Сейчас Вашингтон переключился на всеобъемлющую стратегическую конкуренцию с Китаем, поэтому определённые негативные последствия неизбежны. Нет никаких доказательств того, что администрация Трампа готова договориться с КНР и стремится заключить с ним «большую сделку». Также опасения по поводу новой «холодной войны» в Азии являются необоснованными.

Кроме того, двухпартийный консенсус в Вашингтоне о необходимости более жёсткой линии в отношении КНР указывает на предсказуемость региональной политики США и после окончания срока полномочий Трампа. Действительно, из-за сосредоточенного внимания за каждым шагом Трампа мы упустили из виду ключевую роль Конгресса, а также дипломатического и оборонного ведомств в противодействии Китаю. Все они также сдерживают некоторые контрпродуктивные импульсы Трампа в отношении союзников и партнёров.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии. 2017

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Сдвиг, произошедший в американской стратегии в отношении Китая, в целом согласуется с собственной переоценкой Австралии своих отношений с КНР. «Перезагрузка» отношений между Австралией и Китаем шла полным ходом ещё до того, как Трамп занял пост президента США. Австралийское правительство согласно с оценками США, согласно которым Китай стал более авторитарным государством, которое стремится подорвать региональную безопасность.

Новый курс Трампа в отношении Китая создаёт некоторую неопределённость, однако Австралия должна приветствовать давно назревшую коррекцию политики США в отношении КНР. Следовательно, нет необходимости в существенном пересмотре политики Австралии в области безопасности и обороны. Те, кто заявляет о снижении роли США в Индо-Тихоокеанском регионе не предоставили никаких доказательств в поддержку своих заявлений. Обострение стратегической конкуренции между США и Китаем делает такой сценарий ещё менее вероятным.