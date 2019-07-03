Мадрид, , 09:25 — REGNUM

«Поражение чудовищное, болезненное и начиная с определенного момента — очень печальное. После более чем 18 часов, которые заседал Совет Европы, по меньшей мере еще шести, ушедших на предварительные двусторонние встречи — и все это с участием политиков, только что прилетевших из Осаки (Япония) с саммита G20, — главы государств и правительств ЕС оказались неспособны договориться о распределении постов на следующие пять лет», — пишет испанское издание El Mundo.

Это была единственная проблема, стоявшая на повестке дня, была проделана большая предварительная работа, европейские лидеры прибыли на саммит, полные решимости не покидать зал заседаний, пока решение не будет найдено. И все равно у них ничего не получилось. Вскоре после полудня 1 июля глава Европейского совета Дональд Туск, потерпевший поражение и изможденный, был вынужден принять реальное положение дел и остановить собрание, обратившись ко всем присутствующим… через 24 часа. Случай беспрецедентный, вызванный давлением календарных сроков: новый Европейский парламент впервые собирается в Страсбурге сегодня, 2 июля, и рассчитывает получить возможность проголосовать за председателя и президиум в среду, 3 июля.

Политическая игра развернулась (и продолжает идти) вокруг пяти самых значимых «фигур» на европейской шахматной доске: главы Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента, Европейского центрального банка и высокого представителя ЕС по внешней политике. Срок полномочий почти всех этих должностных лиц истечет к октябрю-ноябрю этого года. После нескольких месяцев дискуссий и попыток сопоставить географические, демографические, идеологические, а также гендерные и личностные критерии лидеры 28 государств захотели дать зеленый свет сложному пакету договоренностей. Но способа сделать это не нашлось.

«С июля 2015 года еще не было такого дня — драматического и эпического, с регулярными двусторонними встречами, обменом сообщениями, блокировками, угрозами, отчаянными попытками и всевозможными слухами о заинтересованных сторонах. С упрямством Парижа и Берлина, которые хотели любой ценой спасти ситуацию и закрыть наконец открытую рану — вопреки тому, что с первого часа было более чем очевидно: никакого большинства нет, и фактически вместо него возникают «застарелые» блоки», — описывает саммит европейских лидеров El Mundo.

Что встреча будет сложной, все понимали заранее, однако предложение, с которым канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Совета Дональд Туск прибыли из Японии, не только не проложило дорогу к соглашению, но и вызвало неприятие и ответную реакцию Европейской народной партии. Теперь игра приобрела по-настоящему странный оборот.

Предыдущий саммит 20 июня закончился своего рода договоренностью, что Туск будет искать новых кандидатов на пост главы Еврокомиссии (помимо нынешних фаворитов, не сумевших заручиться необходимой поддержкой).