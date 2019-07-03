Пхеньян, , 08:32 — REGNUM

В последнее время межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР активизировалось на всех уровнях. Об этом на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, одну из ключевых ролей в этом процессе сыграла состоявшаяся встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля.

«Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество», — приводит РИА новости слова замглавы Минобороны РФ.

Фомин также заявил, что в Минобороны подтверждают намерение развивать двустороннее сотрудничество и готовы обозначить более конкретные направления для взаимодействия.

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