Вашингтон, , 08:36 — REGNUM

Боевые танки, прибывшие в грузовом поезде в Вашингтон перед празднованием Дня независимости США, демонстрируют военную мощь страны и станут фоном для предвыборного митинга главы государства Дональда Трампа. Об этом 3 июля сообщает Reuters.

На снимках агентства запечатлены танки M1 Abrams и другие бронированные машины на железнодорожной станции в юго-восточной части американской столицы. Журналисты отмечают, что эта военная техника как знак «огневой мощи» впервые станет частью празднования принятия Декларации независимости 1776 г.

В Пентагоне ранее сообщили, что в мероприятии будут задействованы боевые танки M1 Abrams, бомбардировщик B-2, истребители F-35 и F-22, а также вертолет президента Marine One.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава США Дональд Трамп проанонсировал воздушные маневры и «величайший фейерверк» на празднование 4 июля.