Луганск, , 19:13 — REGNUM

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе подтвердили выполнение плана по разведению сил конфликтующих сторон возле Станицы Луганской, заявил 2 июля полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Грызлов сообщил, что, по данным СММ ОБСЕ, разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось.

«Напомню, что на прошлой неделе представители Луганска сообщили, что киевская сторона готовит очередной отказ от разведения сил. Важно, что это предостережение было услышано и ВСУ не реализовали негативный сценарий», — отметил полпред РФ.

При этом Борис Грызлов напомнил, что разведение сил в районе Станицы Луганской было запланировано более двух лет назад и состоялось сразу же, как только Киев захотел выполнить свои обязательства.

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