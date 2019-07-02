Вашингтон, , 18:45 — REGNUM

Министерство обороны США опубликовало информацию об американо-израильских отношениях в оборонной сфере. Об этом сегодня, 2 июля, пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Для совместного продвижения американо-израильских отношений в области обороны с 1999 года действует консультативная группа, являющаяся основным инструментом для высокопоставленных должностных лиц министерства обороны США и министерства обороны Израиля. Очередное заседание группы состоялось на днях в Израиле. В ходе заседания рассмотрены глобальные и региональные вызовы безопасности и определены приоритеты оборонного партнерства США и Израиля на предстоящий год.

Глава американской делегации Джон К. Руд, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, заявил, что «оборонное партнерство США с Израилем является железным, и сотрудничество между двумя военными ведомствами будет оставаться чрезвычайно прочным на всех уровнях». Руд также выразил приверженность министерства обороны США поддержанию качественного военного превосходства Израиля в регионе.

Обе стороны высоко оценили успехи в военном сотрудничестве с момента предыдущей встречи, включая развертывание американской стратегической батареи ракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense в Израиле.

Джон К. Руд подчеркнул важность конкуренции великих держав на Ближнем Востоке, подтвердив при этом, что иранская агрессия угрожает дестабилизировать регион и вынуждает министерство обороны США занять оборонительную позицию. Он также подчеркнул, что министерство обороны США очень внимательно относится к общим угрозам Израилю и США.

На днях председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджаба Золнур сделал заявление, что в случае американского нападения на Иран ответный удар может быть направлен на Израиль: «Если США нападут на нас, то Израилю останется существовать всего полчаса».