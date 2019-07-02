Лондон, , 17:04 — REGNUM

Соединенное Королевство сейчас подвергается наибольшему риску распада с тех времен, как оно поглотило шесть графств Ульстера в обмен на независимость Ирландии почти век назад, считает испанское издание La Vanguardia. Из-за Брексита с одной стороны и вульгаризации, а также радикализации английского национализма с другой угроза независимости Шотландии и ирландского воссоединения оказалась не то чтобы не за горами, но замаячила так близко, как никогда.

«Брексит начался, если угодно, как религия и превратился в культ. 63% воинствующих тори — а именно тори будут выбирать в своем тесном кругу следующего премьер-министра — готовы смириться с суверенностью Шотландии, если такова цена за выход из Европейского союза. 59% приняли бы слияние Северной Ирландии с Ирландской республикой. 54% пошли бы на уничтожение собственной партии, если это станет необходимым условием, чтобы распрощаться с Европой. Большинство согласилось бы с экономическим коллапсом. Единственное, на что они не пойдут, даже в обмен на долгожданную независимость от континента, это на «социалистическое» правительство с Джереми Корбиным во главе. Фанатизм имеет свои пределы», — пишет La Vanguardia. Парадокс заключается в том, что чем более возможным выглядит вариант с отсутствием сделки, тем больше вероятность досрочных выборов (некоторые уверены в их проведении почти полностью), которые могут привести к власти лидера лейбористов.

Результаты опроса, опубликованные на прошлой неделе, показали, что движение за независимость набирает силу к северу от границы с Шотландией. Сторонники суверенитета составляют 49% жителей региона (что уже можно считать патовой ситуацией), в то время как пять лет назад за то, чтобы остаться в составе Великобритании, на соответствующем референдуме проголосовали 55% шотландцев. Однако если новым лидером консерваторов и премьер-министром станет Борис Джонсон (который гарантирует выход из Европейского союза 31 октября, с соглашением или без), сторонники шотландской независимости превратятся в большинство — их будет уже 53%.

«Шотландцы имеют о Джонсоне наиболее отрицательное мнение — хуже, чем о любом другом британском политике, включая ультраправого Найджела Фараджа (лидера Партии Брексита), — поясняет испанское СМИ. — Оно вполне оправдано тем, что в бытность главой издания The Spectator Джонсон согласовал публикацию стихотворения, в котором жители Шотландии были названы «вшивыми», а также неоднократно выражал свое презрение к ним, предлагая «преподать им урок» и выступая за то, чтобы Англия прекратила «субсидировать их» (удобным образом игнорируя тот факт, что Великобритания десятилетиями пользовалась нефтью, добытой в Северном море)».

Тем временем в Ирландии говорят о воссоединении как о разумной перспективе — как к северу, так и к югу от границы. Ирландская республика традиционно уклонялась от рассмотрения этого вопроса из-за его экономической стороны, принимая во внимание бедность Ульстера, однако последний опрос показал: 86% населения предпочло бы заплатить за интеграцию, чем смотреть, как последствия возникновения жесткой границы поставят под угрозу Соглашение Страстной пятницы и воскресят терроризм. Из всех европейских правительств от последствий неупорядоченного Брексита больше всего пострадает дублинское (британское идет на втором месте).

«Шотландия может уйти, Ирландия — снова стать единой, и Англия останется с одним Уэльсом и непредсказуемым эффектом домино в беспокойной Европе. Никогда Соединенное Королевство не было так близко к разъединению, но последователям культа Брексита абсолютно все равно», — резюмирует La Vanguardia.