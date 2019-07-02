Сухум, , 15:05 — REGNUM

В Центризбиркоме Абхази продолжается регистрация партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. 2 июля ЦИК зарегистрировал партию «Амцахара». Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

В Абхазии зарегистрировано 10 политических партий, которые имеют право выдвинуть своих кандидатов в президенты. На данный момент уже зарегистрировались партии «Акзаара» и «Единая Абхазия», «Амцахара», а также инициативные группы по выдвижению Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба и Астамура Тарба.

Регистрация инициативных групп и партий продолжится до 15 июля. Выборы президента в Абхазии состоятся 25 августа.