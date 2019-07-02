Вена, , 14:08 — REGNUM

С ноября 2019 года в заведениях общественного питания в Австрии будет запрещено курить. За соответствующий закон проголосовало большинство депутатов Национального совета Австрии, пишет газета Heute.

Курение будет запрещено во всех местах, где производятся, обрабатываются или потребляются продукты питания, а также в многофункциональных помещениях и пространствах, где размещены дети и молодежь.

Запрет распространяется на кальяны и электронные сигареты. Против введения запрета на курение проголосовали только члены Австрийской партии свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие этого закона было отклонено парламентом в марте 2018 года. Тогда был одобрен только запрет на курение в автомобилях в присутствии детей.

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