Приштина, , 09:47 — REGNUM

1 июля косовский эксперт в области международных отношений Адри Нурелари высказал опасения о том, что возвращение России в Совет Европы сводит к минимуму шансы Косово набрать необходимое число голосов в ПАСЕ (парламентской ассамблее Совета Европы).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по мнению Нурелари в период неучастия России в работе Совета, у Косово был «исторический шанс» вступить в эту организацию.

Комментируя возвращение России в Совет Европы, косовский эксперт заявил, что данная ситуация демонстрирует, что Европа стала жертвой шантажа со стороны России:

«Данная ситуация демонстрирует не только то, что Европа стала жертвой шантажа, но то, что Европа больше не та. Действительно, очевидно, что недавние тектонические изменения в общественном мнении и партийных системах ключевых европейских стран оказали влияние на отношение Европы к принципам и ценностям свободы и демократии. Конкретно данная уступка является не только проявлением слабости перед угрозами России, но и свидетельством того, что консолидация нетрадиционных популистских партий крайних правых и левых взглядов привела к изменению расстановки сил в ПАСЕ».