Вашингтон, , 05:29 — REGNUM

Танки будут выведены на парад в Вашингтоне 4 июля в честь Дня независимости, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

По словам Трампа, танки будут размещены на Национальной Аллее. Два танка сейчас уже находятся в американской столице.

Напомним, в день «четвёртого июля» американцы празднуют подписание в 1776 году Декларации Независимости. 4 июля считается днём основания США. В Штатах 4 июля — нерабочий день. В утреннее время в крупных городах проходят парады, в вечернее — фейерверки.

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