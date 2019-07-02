Москва, , 03:10 — REGNUM

Комментарий по поводу высказывания главы украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука опубликовала официальныйпредставитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Приведя видео с выступления Вакарчука, где он правильно назвал Крым российским, Захарова отметила:

«Что-то я уже за них волнуюсь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вакарчук на предвыборном митинге в Харькове произнёс слова «когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым». После бурной реакции в СМИ ему пришлось оправдываться, поясняя, что он на самом деле не считает Крым территорией Россиии и что он просто оговорился.

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