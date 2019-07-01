Ереван, , 23:56 — REGNUM

Член-учредитель правящей партии Армении «Гражданский договор», депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Сасун Микаелян подверг резкой критике однопартийца, губернатора Котайкской области Армении Романоса Петросяна.

Сасун Микаелян © Photolure

Как сообщает azatutyun. am, Микаелян именно его обвинил в поражении кандидата от власти на выборах мэра Абовяна, подчеркнув, что Романос Петросян хочет стать «фигурой» в области, пытаясь сделать мэром своего кандидата, что ему так и не удалось.

Депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Сасун Микаелян «На выборах в Абовяне «Гражданский договор» проиграл именно из-за Романоса, потому что он персонифицировал свою роль на выборах мэра Абовяна, плюс к этому представьте, если бы премьер-министр не поехал в Абовян, что бы произошло. Сегодня есть люди, которым народ по инерции по какому-то вопросу отдает голоса, и они думают, что стали фигурами или сыграли большую роль в армянской истории или в сегодняшних реалиях и в последней бархатной революции. К тому же, Романос не был столь уж активен во время бархатной революции, и если мы не извлечем уроков, эта бархатная революция с нашей стороны станет бархатным уходом».

Касаясь того факта, что на последнем съезде «Гражданского договора» он не вошел в состав правления партии, Сасун Микаелян, который до этого занимал должность председателя правления, сказал, что, возможно, причиной стали брожения внутри партии, но, все равно, факт неизбрания в состав правления его не волнует.

Между тем, напомним, губернатор Котайской области Романос Петросян вошел в состав правления правящей партии. Членом правления партии «Гражданский договор» является и премьер-министр Никол Пашинян.

Комментируя разговоры о том, что он, возможно, сложит с себя депутатский мандат, Микаелян сказал, что не знает, чья это мечта, но от мандата отказываться не собирается, его ему дал народ, в результате впервые прошедших в новейшей истории честных выборов он получил больше 30 тысяч голосов.

«Я получил почти 32 тысячи голосов, я несу ответственность перед народом. Я не обидчивый», — сказал Микаелян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пятом съезде правящей партии Армении «Гражданский договор», который прошел 16 июня, министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян был избран председателем правления правящей партии.

бывший председатель правления партии Сасун Микаелян в результате тайного голосования не прошёл в состав правления партии. Ранее сообщалось, что между Микаеляном и другими видными членами партии есть существенные разногласия, так как Микаелян не поддержал кандидата партии на недавних выборах в Абовяне, где «Гражданский договор» в итоге проиграл оппозиционному кандидату. Кроме этого, в правящей партии недовольны поведением депутата Тагуи Товмасян, которая является членом правящего блока «Мой шаг», несмотря на это в принадлежащей ей газете постоянно публикуются материалы, которые не совпадают с точкой зрения правящего большинства. Товмасян, как пишут армянские СМИ, попала в предвыборный список правящей партии благодаря гарантиям Сасуна Микаеляна.

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