Москва, , 18:07 — REGNUM

Ситуация, сложившаяся в сирийском Идлибе, стала темой телефонных переговоров между начальниками Генштабов Вооруженных сил России и Турции, сообщает 1 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Валерий Герасимов и его турецкий коллега Яшар Гюлер обсудили общую обстановку в Сирии и ситуацию в зоне деэскалации «Идлиб».

«В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб», и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе», — сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Отмечено, что телефонные переговоры были инициированы турецкой стороной.

Напомним, в зоне «Идлиб» и на севере Сирии в целом продолжаются интенсивные боевые действия. В ходе них произошло несколько взаимных артобстрелов между турецкими и сирийскими военными.

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