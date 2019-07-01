Москва, 1 июля 2019, 17:17 — REGNUM
В своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая была опубликована в «Известиях» 1 июля, Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления, по которым партия должна повысить свою эффективность. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По его словам, от партии сегодня ждут «не слов и благих намерений, а реального решения конкретных проблем».
Этой идее должны быть подчинены все партийные институты и все направления партийной работы «Единой России», уверен секретарь генсоветапартии.
«Работая бок о бок с регионами, вместе с экспертами всех уровней мы будем находить решения задач, поставленных Дмитрием Анатольевичем, на партийной конференции, которая пройдет 5 июля. Эти решения будут утверждены в резолюции конференции. После чего начнется самое главное — кропотливая, каждодневная работа по воплощению всех прозвучавших идей в реальную жизнь», — отметил он.
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