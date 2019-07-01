Москва, , 17:17 — REGNUM

В своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая была опубликована в «Известиях» 1 июля, Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления, по которым партия должна повысить свою эффективность. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В своей статье «Единая Россия» — курс на перемены» Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления, по которым партия должна повысить свою эффективность. Это программный документ для нашей дальнейшей работы, вектор развития партии. Главное — это люди. Именно для защиты их прав и интересов мы работаем», — заявил Турчак.

По его словам, от партии сегодня ждут «не слов и благих намерений, а реального решения конкретных проблем».

«Партия по сути должна предложить людям простой и понятный набор инструментов для решения волнующих их вопросов. Начиная от ремонта подъезда и двора до строительства важнейших инфраструктурных объектов. И мы создадим этот набор сервисов — на региональном и местном уровнях, пригодных для каждой деревни и села», — сообщил Турчак.

Этой идее должны быть подчинены все партийные институты и все направления партийной работы «Единой России», уверен секретарь генсоветапартии.

«Работая бок о бок с регионами, вместе с экспертами всех уровней мы будем находить решения задач, поставленных Дмитрием Анатольевичем, на партийной конференции, которая пройдет 5 июля. Эти решения будут утверждены в резолюции конференции. После чего начнется самое главное — кропотливая, каждодневная работа по воплощению всех прозвучавших идей в реальную жизнь», — отметил он.

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