Санто-Доминго, , 16:14 — REGNUM

29 июня у здания Конгресса Доминиканской Республики прошла самая массовая за неделю демонстрация. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Протестующие выступили против возможности принятия поправки к конституции, которая позволила бы переизбраться действующему президенту Данило Медине на третий срок. Новый проект конституции был внесён на рассмотрение Палаты депутатов 24 июня.

В настоящее время охрана правопорядка в Санто-Доминго осуществляется подразделениями полиции и армии. Ситуация остаётся напряжённой из-за разногласий внутри Доминиканской Партии Освобождения между сторонниками Медины, подготовившими поправку к действующей конституции, и экс-президента Леонеля Фернандеса, выступающими против её принятия.