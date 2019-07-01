Москва, , 14:21 — REGNUM

Российское руководство приветствует контакты США и КНДР, которые направлены на снижение напряженности на Корейском полуострове и ядерное разоружение региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 июля журналистам, комментируя встречу президентов Соединенных Штатов и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Российская сторона и президент Путин последовательно призывают к конструктивным шагам все заинтересованные стороны. Москва может только приветствовать и встречу лидеров, и другие действия, приближающие денуклеаризацию региона, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями состоялась третья встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. В КНДР встречу назвали исторической и отметили, что лидеры двух стран выразили полное понимание и озабоченность проблемами в отношениях двух Корей.

Читайте также: В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе