Рига, , 14:09 — REGNUM

Проект возможного строительства терминала СПГ и трубопровода в Рижском заливе напротив порта Скулте обсуждался в субботу, 30 июня, взволнованными жителями Саулкрастского края, передает новостной портал delfi.lv.

Терминал СПГ Kremlin.ru

Многие жители настроены негативно к проекту из-за отсутствия оценки его влияния на их повседневную жизнь, окружающую среду и туризм. Прежде всего они обеспокоены тем, что упадут цены на недвижимость, появится шум и неприятный запах, и будет нанесен вред морской флоре и фауне.

Недовольны местные жители и тем, что в дискуссии не участвуют представители официальной власти, а оценку влияния проекта будет проводит заказчик строительства — компания Skulte LNG Terminal. Обещанию о привлечении инспекции здравоохранения к оценке всех построек собравшиеся не поверили. По их мнению, эта процедура будет произведена «только на бумаге».

Представитель Латвийского общества национального газового терминала и руководитель проекта Ренарс Микельсонс рассказал жителям о плюсах проекта. Среди них: доступ к более дешевому природному газу и гарантии энергобезопансости для Латвии. По его словам, общие затраты на проект составят около 100 млн. евро. Жители Саулкрастского края остались непреклонны и заявили, что они готовы платить больше, лишь бы Рижский залив остался чистым.

Проект терминала СПГ в Рижском заливе на северо-западе акватории порта Скулте от компании Skulte LNG Terminal находится в начальной стадии. Расстояние от берега до терминала составит 2,5 км. Планируется, что терминал будет принимать корабли вместительностью от 40 000 до 174 000 кубических метров и будет связан через газовый трубопровод с подземным хранилищем газа в Инчукалнсе.

Общественные слушания данного проекта прошли в Рагане и Саулкрасты. Следующие собрания состоятся 6 июля в думе Лимбажского края и в думе Сейского края.