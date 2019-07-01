Рига, , 14:04 — REGNUM

В Латвии денежные суммы свыше 10 тыс. евро необходимо отныне декларировать как на внешней (с Белоруссией и Россией), так и на внутренней границе (с Эстонией и Литвой), сообщает новостной портал grani.lv.

Такое нововведение обусловлено новыми поправками, которые вступают в силу с 1 июля, к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», а также закона «О декларировании наличных денег на государственной границе». Принятые поправки направлены на ужесточение контроля за перевозкой наличных средств недекларированных и полученных незаконным путем через границу Латвии.

Согласно поправкам, вводятся новые условия декларирования наличных средств на латвийской внутренней границе. В случае возникновения обоснованных подозрений, должностное лицо может потребовать физическое лицо заполнить декларацию, даже если перевозимая сумма составляет менее 10 000 евро.

За недостоверные или неполные данные физическому лицу может грозить уголовная ответственность. Лицо, декларирующее деньги, должно доказать источник происхождения средств. В противном случае у должностных лиц будет право издать распоряжение об их задержании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

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