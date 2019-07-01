Дамаск, , 13:44 — REGNUM

30 июня израильская компания Image Satellite International, связанная с военно-промышленным комплексом Израиля, опубликовала очередной спутниковый снимок позиционного района сирийского зенитно-ракетного комплекса С-300 вблизи города Масиаф в провинции Хама. В пояснениях к снимку говорится, что все четыре пусковые установки системы находятся в вертикальном положении, РЛС также развернута.

Зенитный ракетный комплекс С-300 в Сирии (cc) Russian Ministry of Defence

Следует заметить, что данный снимок появился буквально перед ударом израильских ВВС по объектам в сирийских провинциях Дамаск и Хомс, который был нанесен в ночь на 1 июля. Атака шла из воздушного пространства Ливана. Возможно, эта публикация не случайна.

Есть жертвы и раненые среди мирного населения. Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о четырех убитых, в том числе, одном ребенке, и о 21 раненом. Оно также сообщило о перехвате вражеских ракет средствами сирийской ПВО, выпущенных в направлении некоторых военных объектов в Хомсе и окрестностях Дамаска.

По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийский ЗРК С-300 в отражении нападения израильской авиации не участвовал.

Некоторые источники сообщили также, что под удар израильских ВВС попал и сирийский ЗРК С-300. Однако подтверждения этой информации нет. В информационных сообщениях об ударе говорилось об объектах в провинциях Хомс и Дамаск, а комплекс развернут в провинции Хама.