Додома, , 12:15 — REGNUM

Известный в Танзании парламентарий от оппозиции Тунду Лиссу намерен подать иск в Верховный суд страны с тем, чтобы оспорить снятие с поста в парламенте страны, передает BBC Swahili.

По информации телерадиокомпании, в пятницу, 28 июня, спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи заявил, что пост парламентария от округа Восточная Сингида, которое занимал Лиссу, теперь свободен. Причиной стало долгое отсутствие политика на заседаниях, а также тот факт, что он не представил свою декларацию об имуществе, как того требует установленный порядок.

Вслед за этим заявлением Лиссу заверил журналистов в том, что подаст в Верховный суд Танзании за лишение своих полномочий. Он добавил, что не избегает своих обязанностей, а не может посещать заседания из-за того, что находится на лечении в Европе.

Тунду Лиссу — один из лидеров оппозиционной партии Танзании «Партия демократии и развития» (CHADEMA). Напомним, что в сентябре 2018 года на политика было совершено нападение, в него стреляли 16 раз.

«Я не беглец из парламента. Мое отсутствие очевидно. В меня выстрелили 16 раз, когда я выходил из парламента 7 сентября, меня отправили на лечение за границу. С того момента я нахожусь в больнице», — заявил Лиссу, имея в виду лечение в Кении, а затем в Бельгии. Он добавил, что испытывает трудности при передвижении и ежедневно посещает лечебную гимнастику.

«Имена нападавших до сих пор неизвестны, никто не задержан. А сегодня вы заявляете, что мое местонахождение неизвестно, лишаете меня должности в парламенте. Этого и стоило ожидать», — добавил Лиссу.

Правительственные источники сообщают, что за время предполагаемого лечения Тунду Лиссу посетил страны Европы, США, давал интервью иностранным СМИ о нарушениях прав человека в Танзании, а также проводил лекции на эти темы. Противники Лиссу заявляют, что его лечение уже завершилось и он обязан вернуться в Танзанию.