Москва, , 07:37 — REGNUM

Реализацию национальных проектов назвал абсолютным приоритетом для «Единой России» председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Другие основные задачи партии — выстраивание более простого и открытого диалога с людьми, защита прав граждан и внутрипартийный контроль, указал Медведев в преддверии партийной конференции в статье, опубликованной 1 июля «Известиями».

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев призвал подробно информировать граждан о выполнении нацпроектов, наладить систему обратной связи и научиться взаимодействовать со всеми потенциальными участниками, включая некоммерческие организации. Кроме того, партии нужны «новые сервисы», позволяющие людям обратиться за помощью или предложить новый проект.

Работу с обращениями граждан необходимо вести с учетом специфики региона. Одно из предложений — создать правозащитный центр с профессиональными юристами, добавил он.

Говоря о внутрипартийном контроле, глава правительства отметил, что в партии есть те, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство». Он также подчеркнул, что за реализацию самых важных задач нужна персональная ответственность.

«Моя статья — только начало разговора. Надо обязательно его продолжить», — подвел итог председатель «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также указал на «определенный дефицит доверия» к правящей партии и объяснил, что «Единая Россия» «мало и скучно» рассказывает людям о том, что сделано.

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