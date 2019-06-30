Москва, , 23:20 — REGNUM

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России, имеет на это полное право. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Это, безусловно, ее право, — написал сенатор. — … Легко обойдёмся. Невелика потеря».

При этом сенатор добавил, что у России тоже есть право — «не приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей».

Ранее грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе на странице в соцсети Facebook сообщила, что она больше не планирует выступать в Российской Федерации.

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