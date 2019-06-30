Люблин, Польша, , 22:28 — REGNUM

Подготовить совместную резолюцию против возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) намерены Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Об этом заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

По его словам, в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии были приглашены представители вышеуказанных стран.

«Мы все возмущены этой ситуацией, — заявил Корчевский. — Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты ПАСЕ 26 июня 2019 г. приняли резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме.

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