Киев, , 16:56 — REGNUM

Баллотироваться в Верховную раду (парламент) Украины решила певица Анастасия Приходько, которая ранее представляла Российскую Федерацию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Соответствующие данные УНИАН предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

Отмечается, что певица Приходько будет избираться в Винницкой области как мажоритарный кандидат от партии «Батькивщина».

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля 2019 г. на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы.

Читайте также: Порядок на выборах в Раду будут охранять 70 тыс. полицейских — МВД Украины