Киев, , 09:53 — REGNUM

Охрану правопорядка в день голосования на выборах в Верховную раду Украины будут обеспечивать 70 тыс. полицейских, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев 27 июня на встрече с представителями ОБСЕ.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, с 15 по 28 июля правоохранительные органы будут находиться в состоянии повышенной готовности.

«От нацполиции к охране безопасности на выборах планируем привлечь 70 тыс. человек личного состава, а также курсантов. Обо всех случаях, связанных с выборами, будет сообщено полиции на местном уровне, которая будет отчитываться в Координационный штаб МВД, который будет информировать ЦИК», — рассказал Князев, слова которого приводит пресс-служба МВД Украины.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что не допустят к наблюдению за выборами представителей России от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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