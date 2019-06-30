Ереван, , 13:18 — REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) посетили 27−28 июня Вену и Братиславу, чтобы представить отчет по итогам последнего визита в регион.

«Сопредседатели призывают стороны принять дополнительные конкретные гуманитарные меры для дальнейшего скорейшего укрепления атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров», — отмечается в заявлении ОБСЕ.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, отчет был представлен постоянным представителям стран-членов Минской группы ОБСЕ, генеральному секретарь ОБСЕ Томасу Гремингеру и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирославу Лайчаку.

Были представлены также итоги последних консультаций с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве и Вашингтоне. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих встречах.

Сопредседатели приветствовали одновременное освобождение задержанных 28 июня и дали высокую оценку усилиям Международного комитета Красного Креста по содействию этому позитивному первому шагу.

Армения и Азербайджан при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) накануне обменялись двумя гражданами. Армения, сохраняя приверженность нормам международного гуманитарного права и принятым ею международным обязательствам, при содействии МККК осуществила процесс возвращения на родину гражданина Азербайджана Эльвина Ариф Оглу Хибрагимова, который незаконно пересек госграницу 16 марта 2019 года. Азербайджан передал властям РА гражданина Армении Завена Карапетяна, 20 июня 2017 года при невыясненных обстоятельствах оказавшегося на территории Азербайджана.