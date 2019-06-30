Донецк, , 00:35 — REGNUM

Васильевская насосная станция под Ясиноватой подверглась обстрелу из гранатометов. Об очередной атаке ВСУ по одному из ключевых объектов водоснабжения сообщает 29 июня «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что около 20:20 со стороны подконтрольной вооруженным силам Украины территории (населенный пункт Новоселовка Вторая) были зафиксированы обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся в направлении села Васильевка.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище», — говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются.

Сообщается также, что Васильевская насосная станция является одним из ключевых объектов водоснабжения в ДНР, обеспечивающих водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.